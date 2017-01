Diskutieren Sie mit: Schiene oder Straße - was ist das kleinere Übel?

Die Infrastruktur der Bahn ist ähnlich verbesserungsbedürftig wie das Straßennetz in NRW . Für Pendler stellt sich täglich die Frage, wie sie das Risiko verkleinern, verspätet ans Ziel zu kommen. Was meinen Sie: Ist die Bahn im Vergleich zu Staus und Baustellenstress auf den Autobahnen das entspanntere Verkehrsmittel? Oder sitzen Sie lieber im warmen Auto im Stau als auf dem zugigen Bahnsteig auf den verspäteten Zug zu warten? Oder ist alles gar nicht so schlimm auf Ihrer Strecke?