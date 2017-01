Diskutieren Sie mit: Attentäter zeigen oder nicht?

Sondersitzung Fall Amri: Jäger auf schmalem Grat

Monatelang waren LKA -Ermittler dem Attentäter Anis Amri auf der Spur. Warum der tödliche Anschlag in Berlin dennoch nicht verhindert werden konnte, wollte am Donnerstag die Opposition im Landtag in einer Sondersitzung von Innenminister Ralf Jäger wissen. | mehr