Wie die Terrormiliz Frauen aus dem Westen lockt

Romantisierende Selbstdarstellung

Eine wichtige Rolle spiele bei der Rekrutierung die romantisierende Selbstdarstellung des IS im Internet, sagt Elhakam Sukhni, Islamwissenschaftler an der Uni Köln. Ein Beispiel seien die sogenannten A'Nasheed - Gesänge, die über den heroischen Kampf des IS gegen Ungerechtigkeit und für Allah berichten. " Das spielt eine sehr große Rolle in der Mobilisierung und auch in der emotionalen Beeinflussung von Jugendlichen."