Frauen tanzen gegen Gewalt

Die Kampagne heißt "One Billion Rising“ - zu Deutsch: "Eine Milliarde stehen auf". Nach einer UN -Statistik erleidet weltweit jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Um ihre Solidarität mit de Opfern zu bekunden, tanzen jeweils am 14. Februar tausende Frauen und Mädchen nach einer bestimmten Choreographie zur Hymne "Break the Chain - Spreng die Ketten".

Flächendeckend in NRW

Auch in NRW wird am Dienstagnachmittag getanzt - zum Beispiel in Aachen, Arnsberg, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Olpe, Paderborn, Recklinghausen und Wuppertal.