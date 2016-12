Fall Degowski: Warum erhalten Straftäter einen neuen Namen?

Ist Degowski der erste Straftäter, der sich einen neuen Namen zulegen will?

Nein. Landesweite Zahlen werden hierzu aber nicht erfasst, wie das NRW-Justizministerium auf WDR-Anfrage mitteilt. Oftmals dringen die Fälle nicht an die Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr soll Magnus Gäfgen, der verurteilte Mörder des Frankfurter Bankiersohns Jakob von Metzler, einem Medienbericht zufolge seinen Namen geändert haben. Auf Bundesebene gibt es eine Verwaltungsvorschrift, die den Punkt Namensänderung für Strafgefangene aufgreift. Der Gesetzgeber hat also Regelungsbedarf gesehen.

Warum haben Strafgefangene überhaupt das Recht, einen neuen Namen zu beantragen?

Während des Gladbecker Geiseldramas kamen drei Menschen ums Leben

Der Gesetzgeber verspricht sich hiervon Vorteile für die Resozialisierung. Zwar hat Degowski seit seiner Verurteilung nicht mehr für Schlagzeilen gesorgt. Es gibt auch keine aktuellen Fotos von ihm. Allerdings wird sein Name weiterhin von vielen Menschen direkt mit der Tat zusammengebracht. Das NRW-Justizministerium betont aber, dass der neue Name nur ein Mosaikstein für eine erfolgreiche Resozialisierung ist. Ebenso wichtig sei, dass der entlassene Häftling nicht rückfällig wird, und die Person durch Betreuer, Beruf und Familie aufgefangen werde.

Wie ist die gesetzliche Regelung?