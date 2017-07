Illegaler Handel im Darknet von NRW aus gesteuert

Ein 30-Jähriger Siegerländer und ein 31-jähriger Kölner sollen die Drahtzieher der weltweit zweitgrößten Darknet-Plattform sein. Davon geht die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt aus. Die beiden Männer sollen im versteckten Teil des Internets auf dem illegalen Handelsmarktplatz "Hansa" einen schwunghaften Handel mit Drogen, Waffen und gefälschten Dokumenten organisiert haben.

Umfangreiche Ermittlungen

Nach monatelangen Ermittlungen in Deutschland sowie anderen europäischen Ländern und den USA schlugen die Fahnder am 20. Juni 2017 zu. Nach WDR-Informationen wurde der 30-jährige Siegerländer in Neunkirchen festgenommen. Zudem klickten in Köln die Handschellen bei dem tatverdächtigen 31-Jährigen. Die beiden Männer sitzen seit 21. Juni 2017 in Untersuchungshaft - und zwar in bayerischen Gefängnissen.

Gleich zwei Haftbefehle

Denn gegen die beiden ermittelt nicht nur die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, sondern auch die Staatsanwaltschaft in Bamberg. Deshalb gibt es auch gleich zwei Haftbefehle.

Das Darknet ist unter anderem ein illegaler Marktplatz für Waffen

Die Frankfurter Ermittler werfen den zwei Männern unter anderem Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel vor. Auf "Hansa" sollen sie den Handel mit Betäubungsmitteln, Waffen, gefälschten Dokumenten und Plagiaten von Markenartikeln organisiert haben.

Zweitgrößter Handelsplatz im Darknet

"Wir gehen auf dieser Plattform von einen Kundenzahl im fünfstelligen Bereich aus. Hansa war damit der weltweit zweitgrößte Handelsplatz im Darknet", erklärt der Frankfurter Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk. Die Bamberger Behörde ermittelt gegen die Männer aus NRW wegen Verletzungen des Urheberrechts. Auf einem anderen Portal sollen sie illegal unter anderem E-Books und Pay-TV-Inhalte angeboten haben.

Verdächtige kennen sich

Der Neunkirchener und der Kölner kennen sich nach Auskunft der Frankfurter Ermittler nicht nur aus dem Internet, sondern auch persönlich. Beide seien sehr technikaffin, denn ansonsten könne man einen sollen Darknet-Markt gar nicht aufbauen und betreiben, so Oberstaatsanwalt Ungefuk.

Georg Ungefuk von Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt

Er rechnet damit, dass es noch drei bis vier Monate dauern wird, bis die umfangreichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Ob die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage erheben wird, ist allerdings noch ungewiss. Da beide Tatverdächtige aus Nordrhein-Westfalen kommen, könne es sein, dass die Staatsanwaltschaft Köln den Fall übernehme, sagte Ungefuk.