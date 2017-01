Facebook und jetzt Özgürüz: Wer steckt hinter Correctiv?

David Schraven

Diese neuen Aufgaben will das Büro zunächst mit den bisher 25 Mitarbeitern aus ganz Deutschland bewältigen, nur wenige sind Vollzeit beschäftigt. Das Projekt mit Facebook befindet sich laut dem Geschäftsführer von Correctiv, David Schraven aus Bottrop, zunächst in einer Testphase. Sollte die Kooperation anlaufen, werde ein größeres Team zusammengestellt. Zusätzlich arbeitet das Büro mit freien Journalisten im In- und Ausland zusammen.

Organisation will gemeinnützig bleiben

Insgesamt seien jedoch mehr Unterstützer nötig, so Schraven. In jedem Fall wolle die Organisation weiterhin gemeinnützig bleiben. Langfristig setzt Correctiv neben großen Stiftungen auf die individuelle Unterstützung von Mitgliedern als wichtigste Finanzquelle. Hauptförderer des Recherchezentrums ist die Brost-Stiftung, neben weiteren Stiftungen kommen die Bundeszentrale für politische Bildung, Vereine und Unternehmen als Unterstützer hinzu.

Neues Team vorgestellt: Correctiv und Özgürüz

Das neueste Projekt von Correctiv hat einen symbolischen Namen: Özgürüz heißt auf deutsch "Wir sind frei". Für die türkische Exil-Redaktion stellt das Recherchezentrum zunächst Mitarbeiter und Redaktionsräume zur Verfügung.

Nachrichten in beiden Sprachen

Das Ziel von Özgürüz ist es, das türkische Publikum aufzuklären und mit unabhängigen Informationen zu versorgen, in der Türkei und in Deutschland. Über eine Webseite veröffentlicht Özgürüz Nachrichten, Videos und Kommentare in beiden Sprachen.

Zustimmung und Kritik an der Facebook-Kooperation

Wie und ob das funktioniert, müssen die nächsten Wochen zeigen. Genau wie bei der Zusammenarbeit mit Facebook, die erst noch anlaufen muss. Die Mitglieder von Correctiv äußerten überwiegend Zustimmung zur Zusammenarbeit mit Facebook, und das Büro gewann laut Schraven neue zahlende Unterstützer dazu. Doch es gab auch Kritik für die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen US -Konzern und eine Handvoll individueller Unterstützer sprangen ab.

Video starten, abbrechen mit Escape Wie Facebook gegen Fake News vorgehen will | Aktuelle Stunde | 16.01.2017 | 03:29 Min. | Verfügbar bis 16.01.2018 | WDR

Die Vorwürfe, dass Correctiv über Wahrheit und Lüge auf Facebook entscheiden werde, weist Schraven im Gespräch mit dem WDR zurück. "Wir dokumentieren die Fakten und legen diese offen. Ergeben sich aus unserer Überprüfung Zweifel an der Echtheit, markieren wir die Nachricht entsprechend. Dann kann der Leser selbst entscheiden, aber löschen werden wir nichts."

Keine Angst vor Image-Problem