Katholiken und Protestanten an Rhein und Ruhr rücken zusammen

Die Vertreter der Kirchen, darunter Bischof Overbeck vom katholischen Ruhrbistum und der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Rekowski, unterzeichneten dazu am Sonntag (22.01.2017) eine gemeinsame Erklärung. Darin werden die Gemeinden unter anderem aufgefordert, Kirchen zusammen zu nutzen und auch mehr ökumenische Gottesdienste zu feiern.

Außerdem sollen Pfarrer konfessionsübergreifend Aufgaben in allen Gemeinden übernehmen können. So wollen Katholiken und Protestanten auch sinkenden Mitgliederzahlen entgegentreten und wieder an Bedeutung gewinnen.

Stand: 23.01.2017, 11:15