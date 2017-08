Oben und Unten in NRW: Unser Einkommen

An dieser Situation beteiligt ist das Phänomen der "Working Poor": Erwerbstätige Menschen an der unteren Lohngrenze, die von ihrem Einkommen nicht leben können. In Deutschland hat sich die Zahl der Working Poor bundesweit von 2004 bis 2014 von 1,9 Millionen auf 4,1 Millionen mehr als verdoppelt.

Wohlstand für alle?

"Wohlstand für alle“ heißt zwar nicht, dass Einkommen und Vermögen gleich verteilt sein müssen. Doch eines der Ziele des Wohlfahrtsstaates ist die Abwesenheit von Armut. Der Beschäftigungsboom der vergangenen zehn Jahre schlägt sich aber bislang nicht in sinkenden Zahlen in den Armutsstatistiken nieder.

Es stellt sich also die Frage, wie gut hat die soziale Marktwirtschaft ihr Versprechen eingelöst? Und was sind die Folgen? Der Vermögenforscher Thomas Druyen meint, man müsse ein der Arbeit angemessenes Einkommen zahlen, um so die Gerechtigkeitslücke zum Vermögenden zu schließen.

Fratzscher: Ungleichheit schadet der Gesellschaft