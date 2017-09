Oben und unten in NRW: Unsere Steuern

" Wenn dann mal irgendwo was Unvorhergesehenes kommt, wird es schon kritisch ", sagt Alexander Tappert, Vater einer fünfköpfigen Familie. Er erzählt, wie belastend das Steuersystem für die Mittelschicht im Alltag sein kann und was am Ende vom Lohn bleibt. " Wer viel und gut arbeitet, der sollte auch gut leben können ", lautet ein alter Spruch. Was sich selbstverständlich anhört, ist zum Beispiel für Familien mit Einkommen zwischen 40.000 Euro und 60.000 Euro im Jahr nicht die Realität.