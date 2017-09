Früher war sie Landesvorsitzende der Grünen in NRW. Seit einigen Jahren ist Britta Haßelmann parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag. Die 55-Jährige aus Bielefeld ist erstmals Spitzenkandidatin in NRW - als Nachfolgerin von Bärbel Höhn, die sich in den politischen Ruhestand verabschiedet. Haßelmann will die Grünen - wie bei der letzten Bundestagswahl - zur drittstärksten Kraft in Nordrhein-Westfalen machen.