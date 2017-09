Bundestagsabgeordnete aus NRW verabschieden sich

Einer der dienstältesten Bundestagsabgeordneten: Joachim Poß

Immerhin 37 Jahre war Joachim Poß ( SPD ) Bundestagsabgeordneter. Dennoch stand er nie im Rampenlicht. Der Bergarbeitersohn aus Gelsenkirchen, Jahrgang 1948, trat mit 18 Jahren in die SPD ein. Seit 1980 sitzt er im Bundestag - durchgehend per Direktwahl in seinem Heimatwahlkreis Gelsenkirchen. Von 1988 bis 1999 war Poß finanzpolitischer Sprecher der SPD -Bundestagsfraktion, und als Genosse Steinmeier 2010 aufgrund der Nierenspende für seine Frau als Fraktionsvorsitzender ausfiel, übernahm Poß den Interimsvorsitz. Im Frühjahr 2016 hatte Poß erklärt, er wolle in seiner Heimatstadt " einen Generationenwechsel" einleiten und daher zur Bundestagswahl 2017 nicht mehr kandidieren.