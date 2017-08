Die #wahlwatch-Faktenchecks zur Bundestagswahl

28.08.2017: Frauen verdienen im Schnitt 21% weniger als Männer?

Die SPD behauptet in ihrem Wahlprogramm und auf Plakaten, dass Frauen in Deutschland durchschnittlich 21 Prozent weniger verdienen als Männer. Das stimmt - aber nur, wenn man nicht berücksichtigt, dass beispielsweise Frauen viel häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Und Frauen häufiger in Branchen mit geringerer Bezahlung arbeiten.