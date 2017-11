Bundespräsident Steinmeier kommt zum Antrittsbesuch nach NRW

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 20. und 21. November Nordrhein-Westfalen. Es handele sich um seinen Antrittsbesuch im Rahmen seiner Deutschlandreise, teilte das Bundespräsidialamt am Freitag (10.11.2017) in Berlin mit.

Mit seiner Frau Elke Büdenbender werde er Düsseldorf, Aachen, den Grenz-Infopunkt Eurode, Duisburg-Marxloh, Dortmund, Altena und Arnsberg besuchen. Am ersten Besuchstag besucht der 61-Jährige nach politischen Gesprächen in Düsseldorf unter anderem die RWTH , den Dom und das Rathaus in Aachen.

Steinmeier spricht mit Polizisten über Problemviertel

Am zweiten Besuchstag will sich das Staatsoberhaupt in einer Grundschule in Duisburg-Marxloh über die Situation des Stadtviertels informieren und anschließend eine "Problemimmobilie" besichtigen. Am Nachmittag besucht er das Polizeipräsidium Dortmund und spricht mit Polizeibeamten über Respekt und Gewalt gegenüber der Polizei sowie Herausforderungen in Problemvierteln.

Besuch von Flüchtlingsfamilien in Altena

In Altena trifft er Flüchtlingsfamilien. In Arnsberg nimmt er an einem Empfang mit Ehrenamtlichen teil. Steinmeier ist im Kreis Lippe aufgewachsen. Im März trat der frühere Bundesaußenminister sein Amt an. Seinen zweiten Amtssitz in Bonn hatte der gelernte Jurist bereits Ende Mai offiziell besucht.

Stand: 10.11.2017, 19:33