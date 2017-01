Viele Glatteis-Unfälle: Retter im Dauereinsatz

Gefrierender Regen hat in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens zu einem Chaos auf den Straßen geführt. Die bisherige Bilanz der Polizei: Rund 1.500 Verkehrsunfälle. Sieben Menschen wurden schwer verletzt, 84 Personen trugen leichte Verletzungen davon, wie die Landesleitstelle der Polizei in Duisburg am Sonntagmorgen (08.01.2017) bilanzierte. Auf den Autobahnen rutschten Fahrzeuge ineinander, auf kleineren Straßen ging nichts mehr. Seit Mitternacht hat sich die Lage auf den Straßen ein wenig entspannt. Allerdings behinderte dichter Nebel am Morgen die in Teilen von NRW noch erheblich die Sicht.