Bivsi kommt am Mittwoch zurück

Das bestätigten am Montag (31.07.2017) Unterstützer der Familie. Die 15-Jährige wird um 7.20 Uhr am Düsseldorfer Flughafen landen. In der Nacht zum Mittwoch startet die Familie den Flug nach Deutschland in Abu Dhabi. Freunde und Unterstützer wollen die Familie am Flughafen empfangen.

Wie lange Bivsi nach ihrer Ausbildung bleiben darf, ist unklar

Bivsi kehrt laut der Stadt Duisburg mit einem so genannten Schüleraustauschvisum nach Duisburg zurück. Nach dem Abitur kann sie für eine Berufsausbildung oder ein Studium einen neuen Antrag stellen. Unklar ist bisher, ob Bivsi im Anschluss in Deutschland bleiben darf. Die Eltern dürfen Bivsi aus humanitären Gründen für die Dauer der Ausbildung begleiten.