"Wunsch nach G9 ist postfaktisch"

WDR : Sie halten in Ihrer Studie weder ein Plädoyer für G8 noch für G9 . Muss sich aus Ihrer Sicht überhaupt etwas ändern?

Köller: Strukturreformen fördern das schulische Lernen nicht. Der Weg zum Erfolg liegt im Unterricht selbst, in der Optimierung der Lehrinhalte. Das Geld für die Rückkehr zu G9 sollte also besser in die Aus- und Fortbildung von Lehrern investiert werden.

Das Interview führte Andreas Sträter.

Stand: 11.05.2017, 06:00