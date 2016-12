LKA: Weniger Wohnungseinbrüche in NRW

Bei der Zahl der Wohnungseinbrüche zeichnet sich in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen ein Rückgang ab. In NRW sind in diesem Jahr in den ersten elf Monaten nach unbereinigten Zahlen 45.100 Wohnungseinbrüche registriert worden. Im gesamten vergangenen Jahr waren es laut Kriminalstatistik noch 62.360 Taten. Aufgeklärt hat die Polizei im Jahresmittel jede siebte Tat. Damit lag die Aufklärungsquote 0,6 Prozentpunkte über der aus dem Vorjahr.