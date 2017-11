Fusion mit Tata: Beschäftigte fordern Klarheit

Die Stahlkocher von Thyssen-Krupp bereiten wegen der geplanten Fusion mit Tata neue Proteste vor. Am 23. November werde es eine große Demonstration bei der Thyssenkrupp-Steel (TKS)-Tochter in Andernach in Rheinland-Pfalz geben - parallel zur Essener Bilanz-Pressekonferenz, wie Betriebsrat Thomas Rösler am Dienstag (07.11.2017) während einer außerordentlichen Betriebsversammlung in Bochum sagte.

Beschäftigte fordern mehr Informationen

Auf den Versammlungen an verschiedenen Standorten ging es um die anstehende Fusion mit Tata und die Folgen für die 20.000 Mitarbeiter an Rhein und Ruhr. Nach mehreren Gesprächsrunden mit dem Arbeitgeber sind die Betriebsräte komplett unzufrieden, weil sie keine Antworten bekommen. "Die angekündigten 2.000 Jobs, die weg gehen, werden nicht alles sein", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), Günter Back, in Duisburg.

Stattdessen wolle die neue Gemeinschaftsfirma, wenn sie erst einmal gestartet ist, ab 2020 alle Standorte neu überprüfen. Das heißt mit Verzögerung drohe dann möglicherweise ein größerer Stellenabbau. Die Gewerkschaft will deshalb für weitere Gespräche einen konkreten Forderungskatalog vorlegen.

Weitere Proteste geplant

Thyssen-Krupp hatte angekündigt, im Zuge der Fusion mit der Tata-Stahlsparte deutschlandweit rund 2.000 Stellen zu streichen. Besiegelt werden soll das Geschäft laut dem Zeitplan des Unternehmens Anfang 2018. Die Stahlarbeiter bereiten wegen der geplanten Fusion weitere Proteste vor.