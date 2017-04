100 neue Feuerwehrautos und mehr Gehalt

Nordrhein-Westfalen will den Brand- und Katastrophenschutz im Land durch Investitionen nachhaltig stärken. " Damit die Feuerwehren vor Ort auch in Zukunft verlässlich ihre Arbeit machen können ", betonte Innenminister Ralf Jäger bei der Mitgliederversammlung des Verbandes der Feuerwehren in Attendorn.

Sonderzuschlag für Azubis

In den nächsten drei Jahren sollen mehr als 100 Löschfahrzeuge im Wert von über 30 Millionen Euro für die NRW -Feuerwehren dazu kommen. Außerdem erhalten Feuerwehr-Anwärter höhere Bezüge. Den Sonderzuschlag erhalten laut NRW -Innenministerium alle Feuerwehrleute, die sich in der Ausbildung befinden und vorher eine für den Feuerwehrberuf geeignete abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung absolviert haben.

Mit der landesweiten Kampagne "Feuerwehrensache" will NRW möglichst viele junge Menschen für die Freiwilligen Feuerwehren zu begeistern. " Das ist viel mehr als ein Hobby ", sagte Jäger, "d as ist Dienst an der Gesellschaft. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen". Das Engagement mache aus jungen Menschen sozial kompetente Persönlichkeiten , so der Innenminister.

Stand: 29.04.2017, 11:00