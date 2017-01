Kritik an geplanten Reise-Beschränkungen nach Belgien

Keine Spontan-Reisen mehr?

Belgien will künftig zur Terrorabwehr alle Reisende, die die Grenze per Bus oder Bahn überqueren, vorab überprüfen lassen. Vor allem spontane Tagesausflüge und Einkäufe im Grenzland würden so erschwert. In Zukunft sollen sich nämlich nicht nur Flugpassagiere registrieren lassen müssen, sondern auch alle, die mit Zug, Bus oder Schiff reisen, sagte der belgische Innenminister Jan Jambon.

Verschärfte Grenzkontrollen?

BDK-Mann Huth glaubt nicht, dass eine solche Maßnahme die Sicherheit erhöhen würde. Der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri hätte sich zum Beispiel auch über Dritte Zugtickets besorgen können.

SPD-Politiker für Reisefreiheit

EU ohne Reisefreiheit?

Auch Politiker lehnen die belgische Idee ab. Die europäische Idee sei, "sich frei bewegen zu können" , sagt Norbert Spinrath, europapolitischer Sprecher der SPD -Bundestagsfraktion. Und dabei solle es auch bleiben, so der Bundestagsabgeordnete aus dem grenznahen Kreis Heinsberg.

Das Schengen-Abkommen war 1985 von Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten unterzeichnet worden. Dauerhafte Grenzkontrollen wurden damit 1995 abgeschafft - schrittweise in weiten Teilen Europas. In besonderen Situationen - etwa bei Terrorlagen - wird aber nach wie vor an Grenzübergängen kontrolliert. Ende Januar sollen Belgiens Pläne Thema bei EU-Gesprächen sein.

Stand: 03.01.2017, 20:05