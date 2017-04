Bahnverkehr zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath gestört

Nach Auskunft eines Bahnsprechers haben Unbekannte am frühen Morgen ein Kabel entwendet. Die Reparatur könne einige Stunden dauern. Deshalb enden die Züge aus Mönchengladbach vorzeitig in Geilenkirchen, die aus Richtung Aachen in Herzogenrath. Die Bundespolizei wurde eingeschaltet.

Stand: 25.04.2017, 10:25