Nato-Flugplatz Geilenkirchen langfristig gesichert?

Für den Bürgermeister von Geilenkirchen, Georg Schmitz, steht damit fest: Der Nato-Flugplatz Geilenkirchen, derzeitiger Hauptstützpunkt der Awacs-Maschinen, bleibt auch über das Jahr 2035 hinaus erhalten. Bis 2035 ist der Einsatz der alten 16 Awacs-Maschinen vorgesehen.

Standort bringt Aufträge für Wirtschaft der Region

Die Anschaffung neuer Maschinen bedeute, dass der Verband in der kleinen Ortschaft Geilenkirchen-Teveren stationiert bleibe. Dies sei auch für die Wirtschaft in der Region wichtig, sagt der Bürgermeister. Unternehmen und Handwerksbetriebe würden weiterhin Aufträge bekommen. Zudem hofft man in Geilenkirchen, dass mit neuen, modernen Flugzeugen auch die Lärmbelästigung der AWACS-Flieger ein Ende findet.

Lange Diskussion über Anschaffung neuer Maschinen

Awacs-Kontrollraum

Über die Nachfolge der mehr als drei Jahrzehnte alten Flugzeuge des US-Herstellers Boeing für die Awacs wird innerhalb der Nato seit langem diskutiert. Eine Modernisierung der Aufklärungsflotte sei zu teuer, so ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses am Mittwoch zum WDR.

Konzept für Nachfolgemodell wird entwickelt

Daher wollen die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten jetzt ein konkretes Konzept für ein Nachfolgemodell der Awacs in Auftrag geben. Das hat ein Nato-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Stand: 15.02.2017, 11:06