Autofahrer stirbt bei Unfall in Ibbenbüren

Der 46-jährige belgische Autofahrer war am Samstagabend (11.02.2017) auf der A30 Richtung Niederlande unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er in einen lettischen Lastwagen, der vor ihm auf der rechten Spur unterwegs war.

Wie die Polizei Münster am Sonntag mitteilte, wurde der Wagen durch den Aufprall in eine Ausfahrt der A30 geschleudert. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot aus den Trümmern bergen.

Stand: 12.02.2017, 09:26