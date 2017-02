NRW investiert 177 Millionen in die Landesstraßen

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in der Sanierung vorhandener Straßen in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus dem am Donnerstag (09.02.2017) veröffentlichten Landesstraßen-Erhaltungsprogramm hervor. Insgesamt stehen mehr als 127 Millionen Euro für Erhaltungsmaßnahmen bereit, rund zwölf Millionen Euro mehr als 2016.

" 86 Millionen Euro davon investieren wir in die Sanierung von kaputten Fahrbahnen und Brücken ", sagte Verkehrsminister Michael Groschek. " Für die Sanierung von Geh- und Radwegen sind weitere 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Die restlichen Mittel werden vor allem für kleinere und unvorhersehbare Vorhaben eingesetzt. Unser Ziel ist es, die Qualität des vorhandenen Straßennetzes weiter zu verbessern. “

Weitere 50 Millionen für Neu- und Ausbau

Neben der Erhaltung investiert das Land weitere 50 Millionen Euro in den Neu-, Um- und Ausbau von Landesstraßen und inklusive die Errichtung von Radwegen an diesen Straßen. Insgesamt sollen in diesem Jahr somit landesweit rund 177 Millionen Euro für die Landesstraßen eingesetzt werden.

Mehr als 30 Maßnahmen in Südwestlen

Für Südwestfalen sind beispielsweise rund 20 Millionen Euro vorgesehen. Unter anderem wird in Marsberg die Diemelbrücke neu gebaut, in Attendorn die Ihnetalbrücke. Bei Meinzerhagen wird zwischen Hunswinkel und Krummenerl die Fahrbahndecke auf drei Kilometer Länge erneuert.

Stand: 10.02.2017, 10:58