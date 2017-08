Turku-Attentäter lebte offenbar monatelang in NRW

Nach dpa-Informationen nutzte der Messerstecher bei seinem Aufenthalt in Deutschland mehrere Alias-Identitäten. Die Ausländerbehörde in Dortmund verzeichnete ihn im April 2016 als " unbekannt verzogen ". In Neuss wurde ihm eine Körperverletzung vorgeworfen. Die Polizei Düsseldorf wollte sich auf WDR -Anfrage mit Hinweis auf "laufende Ermittlungen" dazu nicht detailliert äußern: " Wir gehen den Hinweisen nach. "

Nicht wegen Terrorverdachts aufgefallen

Trauerkerzen in der Innenstadt von Turku

Zumindest zwei der vier zusätzlich zum Attentäter in Finnland Festgenommenen haben sich ebenfalls in Deutschland aufgehalten. Einer von ihnen sei in Hamburg und Göttingen gewesen und wegen Raubes und illegalen Aufenthalts aktenkundig geworden. Wegen Terrorverdachts seien die Männer in Deutschland nicht aufgefallen, hieß es weiter.

Verdächtiger kam 2016 nach Finnland

Ein finnisches Gericht hatte mitgeteilt, bei dem Attentäter handele es sich um einen Asylbewerber mit dem Namen Abderrahman Mechkah. An diesem Dienstag soll der Terrorverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Verdächtige, der zunächst die Aussage verweigerte, war 2016 nach Finnland gekommen.

Zwei Frauen starben bei dem Messerangriff