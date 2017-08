Mehr Arbeitslose im Juli

"Arbeitslos im weiteren Sinne" und "nahe am Arbeitslosenstatus" sind zum Beispiel Teilnehmer an Maßnahmen der Bundesagentur. "Weit weg vom Arbeitslosenstatus" sind etwa Bezieher von Gründungszuschüssen, Kurzarbeiter oder Arbeitnehmer in Altersteilzeit.

Das hohe Niveau bei der Unterbeschäftigungsquote sei vor allem auf die Teilnahme geflüchteter Menschen an Sprach- und Qualifikationsprogrammen zurückzuführen, teilte die Regionaldirektion mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli habe die Zahl der Teilnehmern in Programmen, die nicht von den Agenturen für Arbeit finanziert werden, um 72,2 Prozent auf 60.847 Personen zugelegt.

Ausbildungsmarkt mit großen regionalen Unterschieden

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt stellt die Arbeitsvermittler aktuell vor einige Probleme. "In den Ballungszentren in NRW reicht die Zahl an gemeldeten Ausbildungsplätzen nicht aus, um allen noch suchenden Jugendlichen ein Angebot zu machen", bilanziert Schönefeld. So kommen im Ruhrgebiet auf 100 Bewerber durchschnittlich lediglich 67 Angebote. Im Münsterland und Südwestfalen kommen auf 100 Bewerber auf 104 beziehungsweise 106 Angebote.