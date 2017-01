Arbeitslosenzahl - Fakt oder Fake?

2016 gab es in NRW so wenig Erwerbslose wie seit 23 Jahren nicht mehr. Im Jahres-Durchschnitt waren es nach Angaben der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit "nur" 726.000. Das war der geringste Wert seit 1993 (703.000). Viel ist in den letzten Tagen politisch über "alternative Fakten" oder "Fake News" gestritten worden. Tatsache ist: Die reine Arbeitslosenzahl stellt allenfalls einen Teil der wahren Lage am Arbeitsmarkt dar.