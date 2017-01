Vier Millionen Überstunden bei der Polizei NRW

Die Kritik an ihrem Einsatz an Silvester in Köln ärgert viele Polizisten. " Das Anspucken und überhaupt der Umgangston gegenüber der Polizei haben auch mich zuerst extrem geschockt ", sagt Nick Hein, ehemaliger Polizist bei der Bundespolizei. Vor zwei Jahren hat er seinen Dienst am Kölner Hauptbahnhof quittiert und arbeitet inzwischen als Kampfsportler und Schauspieler. Unumstritten ist Hein bei seinen Kollegen nicht, aber sein Buch "Polizei am Limit" erhielt viel Aufmerksamkeit.

Am Rande der Erschöpfung

Überstunden ohne Ende

Nick Hein hat selbst erfahren, wie wenig Rückhalt Polizisten erfahren. Dazu kommt die Arbeitsbelastung: Mit vier Millionen Überstunden sollen die NRW-Polizeibeamten nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei ins neue Jahr gehen. Wegen Großeinsätzen bei Demonstrationen oder Fußballspielen seien vor allem die Hundertschaften am Rande der Erschöpfung.

" Sei es Hackerkriminalität, Rockerkriminalität oder organisierte Kriminalität - ständig werden neue Dienste aufgebaut. Das geht auf die Knochen der Beamten ", sagt Arnold Plickert von der Gewerkschaft der Polizei, die viele Beamte in Deutschland vertritt.

Ehemaliger Bundespolizist: Nick Hein

Überstunden, Nachtschichten und Wochenenddienste schaden der Gesundheit - der Krankenstand bei den Polizisten sei hoch, so Plickert. Und auch das Privatleben leidet. " Viele Paare und Familien leiden unter dem Schichtdienst, den Abordnungen an andere Dienstorte und den Überstunden ", sagt Nick Hein.

Zusätzliche Beamte in NRW

Immerhin: Nach Jahren des Sparens bekommt die Polizei in NRW im neuen Jahr 2.000 zusätzliche Beamte und 500 neue Stellen in der Verwaltung. Denn bei Großereignissen wie Karneval oder Silvester werden weiterhin viele Polizisten im Einsatz sein, um Straftaten zu verhindern.