Noch keine Auszahlung bei Unterhaltsvorschuss

Antragsstau bei den Jugendämtern

In Dortmund und Hagen sind bis jetzt schon jeweils über 700 Anträge eingegangen. Viele Alleinerziehende ärgern sich. Denn der Vorschuss soll den Unterhalt ersetzen, der einem Elternteil nicht oder nicht regelmäßig gezahlt wird. Auch in Münster liegen bereits 900 Anträge vor, wie eine Sprecherin der Stadt am Montag (14.08.2017) mitteilte.

Das Gesetz soll rückwirkend zum 1. Juli gelten. Sobald es unterschrieben ist, bekommen die Antragssteller auch das Geld aus den Vormonaten. In den Jugendämtern rechnet man damit, dass etwa doppelt so viele Minderjährige nun Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben als bisher. Wer den Vorschuss direkt vom ersten Juli an bekommen möchte, hat Zeit bis Ende August den Antrag zu stellen.

Langer Kampf um Reform

Nicola Berkoff vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Essen ist froh über die Gesetzesänderung. "Wir kämpfen seit 50 Jahren, dass es so etwas gibt. So könnte Kinderarmut bei Alleinerziehenden reduziert werden." Die alte Regelung sei nicht nachvollziehbar gewesen, da ab dem 12. Lebensjahr, wenn Kinder eigentlich teuer werden, kein Geld mehr gezahlt wurde.

Hohe Kosten für Städte

Die Landesregierungen beteiligen sich zwar an den Kosten des neuen Unterhaltsvorschusses. Aber vor allem für die Großstädte wird es trotzdem teuer: Dortmund rechnet mit Mehrkosten von drei Millionen Euro im Jahr, Hagen mit jährlich mindestens 450.000 Euro mehr.