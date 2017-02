Zusätzliche Fenster-Gitter sollen Drohnen in Gefängnissen verhindern

Handys, Drogen oder sogar Waffen: Immer wieder kommt es vor, dass Drohnen Gefängnisinsassen mit verbotenen Gegenständen versorgen wollen. Nach Angaben des NRW -Justizministeriums vom Mittwoch wurden die Gefängnisse in Duisburg und Aachen zweimal überflogen, die JVA s in Essen, Iserlohn und Köln je einmal. Allerdings sei es bei diesen Überflügen nicht zu einem Abwurf von Gegenständen gekommen, so das Ministerium weiter.

Spezielle Gitter gegen Drohnenanflüge

Drohnen ähnlich wie diese sind über den Gefängnissen unterwegs

Die Leiter der Justizvollzugsanstalten wurden deswegen angewiesen, sämtliche Freiflächen, die von Gefangenen betreten werden können, gründlich zu kontrollieren. Außerdem gibt es beispielsweise in Essen bereits seit einiger Zeit zusätzlich eine sogenannte "Feinvergitterung". Das sind Wellengitter, die den Anflug von Drohnen verhindern sollen.