Werden NRW-Innenstädte nun abgeriegelt?

Die Stadt Essen plant keine Absperrungen in der Innenstadt. "Anlassbezogen, wie beispielsweise während des Stadtfestes 'Essen.Original' oder anderen Veranstaltungen in der Essener Innenstadt, werden nach wie vor Sicherheitskonzepte umgesetzt. Dazu gehören auch Absperrmaßnahmen, die die Einfahrt in die Innenstadt verhindern sollen" , teilte die Stadt mit. Man befände sich in regelmäßigen Rücksprachen mit der Polizei, sollten sich Sicherheitslagen ändern.

Zufahrt zu Kölner Dom und Bahnhof wird gesichert

In Köln stimmt sich die Stadt derzeit mit der Polizei über weitere Maßnahmen ab. Bereits beschlossen wurde eine Verstärkung der baulichen Sicherheitsmaßnahmen im Bereich des Doms und des Kölner Hauptbahnhofs. So wird die Kölner Polizei etwa an den Zufahrtspunkten zu Domplatte und Roncalliplatz kurzfristig mobile Sperren einrichten, bis hier ein dauerhafter baulicher Schutz realisiert werden kann.

Die Stadt Moers hat keine Sperrungen im normalen Alltag geplant. Auf der Moerser Kirmes soll es aber in diesem Jahr erstmals Betonsperren für die Einfahrten geben. "Als Veranstalter ist das eine ganz schwierige Gradwanderung. Auf der einen Seite will man die Fröhlichkeit der Menschen auf den Volksfesten erhalten, aber auf der anderen Seite steht die Sicherheit natürlich im Fokus" , so Michael Birr, Veranstalter der Moerser Kirmes.

Anti-Terror-Poller in Münster