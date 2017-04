Streit um begehrte Gymnasiumsplätze

Absagen sind nicht die Regel

Eine WDR -Umfrage unter NRW -Städten zeigt: So schmerzhaft eine Absage im Einzelfall auch sein mag - die Regel ist sie nicht. In Düsseldorf konnten immerhin 90 Prozent aller angehenden Gymnasiasten auf ihre Wunschschule wechseln, in Bielefeld erhielten von insgesamt 760 Kinder nur etwa 45 eine Absage, in Bochum nur 14 von rund 1.000. In Gelsenkirchen waren rund drei Prozent der Schüler betroffen. In Münster, Siegen und Mönchengladbach gab es nach Angaben der Stadtverwaltung überhaupt keine Probleme.