Schlagersängerin Andrea Jürgens ist tot

Der in Wanne-Eickel geborene ehemalige Kinder-Star starb am Donnerstag "nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise ihrer Lieben", wie ihre Plattenfirma Telamo am Donnerstag in München mitteilte. Seit Montag lag sie wegen akuten Nierenversagens im Koma.

Bekannt wurde Jürgens mit ihrem Auftritt in der Silvester-Gala 1977/78 der Sendung "Am laufenden Band" mit Rudi Carrell mit dem Lied "Und dabei ich liebe euch beide". Die Single stieg im Januar 1978 in die deutschen Single-Charts und erreichte Platz 4.

Goldene Stimmgabel in den 80ern

Es folgte der Titel "Ich zeige Dir mein Paradies", der es ebensfalls unter die Top 5 der Single-Charts schaffte, Gold- und Platinauszeichnungen folgten. 1982 und 1983 wurde Andrea Jürgens mit der Goldenen Stimmgabel ausgezeichnet. Zuletzt erschien zum 35. Bühnenjubiläum im November 2012 erschien die CD Sonderedition Vol. 1.

Andrea Jürgens lebte bis zu ihrem Tod in Recklingshausen.

Stand: 20.07.2017, 12:14