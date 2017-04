Fall Amri: Medienbericht belastet Landesregierung

Im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri gerät die NRW -Landesregierung unter Druck: Nach Informationen des "Westfalen-Blattes" (22.04.2017) hätte das NRW-Innenministerium von der Generalbundesanwaltschaft mehr Informationen über Amri anfordern können. Die Zeitung beruft sich auf ein Schreiben des Generalbundesanwaltes Peter Frank.

Informationen zu Amri seien zugänglich gewesen

Angaben des NRW-Innenministeriums, wonach 2016 nicht genug Informationen gegen Amri vorgelegen hätten, um ihn in Abschiebehaft zu nehmen, setzt ein Brief Franks an Sven Wolf ( SPD ), den Vorsitzenden des Amri-Untersuchungsausschusses in Düsseldorf, dem Bericht zufolge in ein neues Licht.

Frank äußerte demnach, dass das NRW-Innenministerium nach dem Anschlag an das Landeskriminalamt geschrieben hätte, es benötige eine Aussage darüber, dass die Erkenntnisse aus einem bestimmten Ermittlungsverfahren gegen die islamistische Szene seinerzeit nicht gefahrlos hätten offengelegt werden können, um einen Abschiebehaftbefehl gegen Amri zu unterfüttern.

Das Landeskriminalamt soll die vom Ministerium gewünschte Aussage formuliert und den Textvorschlag einem Mitarbeiter des Generalbundesanwalts, der ihn absegnete, unterbreitet haben. Generalbundesanwalt Frank schrieb dazu, dass die Nicht-Offenlegung von Informationen wegen eines Ermittlungsverfahrens nicht Anis Amri betroffen hätte.

Anis Amri steuerte einen Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt.

Vielmehr habe seine Behörde schon im März 2016 die Freigabe von Erkenntnissen über Amri in Aussicht gestellt. Es sei aber auch nach Amris vorläufiger Festnahme im Juli 2016 niemand an seine Behörde herangetreten. Amri war damals in einem Fernbus auf dem Weg in die Schweiz in Süddeutschland festgenommen, aber wieder freigelassen worden.

Ausländeramt: Keine rechtliche Grundlage für eine Abschiebehaft

Unabhängig von diesen Informationen, wäre eine Abschiebungshaft nach Einschätzung des für Amri zuständigen Ausländeramts Kleve allerdings aus rechtlichen Gründen aussichtslos gewesen. Da Amris zahlreiche Identitäten ungeklärt gewesen seien und mehrere wenig kooperative Länder infrage gekommen seien, wäre vor Gericht eine fristgerechte Abschiebung nicht nachzuweisen gewesen.

Der Islamist Amri hatte am 19. Dezember einen Laster in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gelenkt und zwölf Menschen getötet. Er wurde später bei einem Polizeieinsatz in Mailand erschossen.