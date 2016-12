Amri besuchte zwölf Moscheen im Ruhrgebiet

In Berlins salafistischer Szene

Anschlagsort in Berlin

Amri war dem mehrseitigen Personenprofil der Sicherheitsbehörden zufolge seit Februar 2016 hauptsächlich in Berlin. Dabei verhalte er sich besonders konspirativ, heißt es in der Einschätzung. In Berlin sei er in mehreren Moscheen und wechsele öfter die Orte, an denen er schläft. Die von den Sicherheitsdiensten ermittelten Kontaktpersonen werden der salafistisch-islamistischen Szene zugerechnet. Bei zwei der Männer lägen sogar Erkenntnisse vor, dass sie eine staatsgefährdende Gewalttat planen - die juristische Bezeichnung für einen Terroranschlag.

Zahlreiche Kontakte nach Dortmund

Aber auch in Nordrhein-Westfalen war Amri offenbar besser vernetzt als bislang bekannt. Er hatte zahlreiche Kontakte nach Dortmund. Zwei der Männer hätten Bezüge zur Terrororganisation Islamischer Staat. Anfang des Jahres übernachtete Amri, so die Ermittler, in einer Koranschule in der Lindenhorster Straße. Für diese Madrasa habe er auch einen Schlüssel gehabt. Seit Ende 2015, so die Erkenntnisse, pendelte Amri regelmäßig zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. 12 Moscheen habe er in Dortmund besucht, das Landeskriminalamt in Düsseldorf bezeichnete ihn auch als Vorbeter.

Unter dem Datum vom 13. Oktober 2016 wird in dem der Aktuellen Stunde vorliegenden Dokument festgehalten, dass Beobachtungen der Sicherheitsbehörden zu Amri an das BfV gemeldet werden sollen – das Kürzel für Bundesamt für Verfassungsschutz. Welche Behörde hat was wann getan – diese Frage stellt sich immer drängender.

Stand: 27.12.2016, 18:00