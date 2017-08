Insolvenz Air Berlin: Die wichtigsten Antworten

Wie geht es mit den Beschäftigten weiter?

Die Gewerkschaft Verdi will die Arbeitsplätze von möglichst vielen Beschäftigten retten. Der Gang in die Insolvenz sei ein harter Schlag für die Mitarbeiter von Air Berlin, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft mit. Air Berlin beschäftigte zuletzt rund 8.500 Mitarbeiter. Allein in NRW hat die Firma rund 3.000 Beschäftigte.

Laut Verdi arbeiten bei Air Berlin am Standort Düsseldorf 2.867 Menschen. In Köln-Bonn sind es 156 Beschäftigte, in Paderborn 71. Die Piloten-Vereinigung Cockpit forderte ebenfalls den Erhalt der Jobs: "Der Luftverkehr in Deutschland wächst kontinuierlich. Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, diese deutschen Arbeitsplätze zu erhalten."

Stand: 15.08.2017, 15:47