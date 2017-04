Erster Protest gegen Kölner AfD-Bundesparteitag

Oberbürgermeisterin: "Eine klare Provokation"

Am Samstag rechnen die Sicherheitsbehörden mit deutlich größeren Protesten. Etwa 50.000 Gegendemonstranten werden erwartet. "Ich bin stolz darauf, dass so viele Kölnerinnen und Kölner ein friedliches, aber zugleich deutliches Zeichen setzen wollen mit eigenen Kundgebungen, für Respekt, Toleranz und die von uns gelebte Vielfalt" , sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Freitag. Den AfD-Parteitag in ihrer Stadt, die für Toleranz und Offenheit stehe, empfinde sie als "klare Provokation" .

Wasserwerfer und Räumpanzer positioniert

Polizeifahrzeuge in Köln

Derweil ist die Polizei in großer Sorge, dass Gewalttäter aus dem linksextremen Spektrum auf Krawall aus sein könnten. Am Freitag sperrten die Behörden bereits Zufahrten zum Maritim-Hotel und die Deutzer Brücke, brachten zudem in der Innenstadt Wasserwerfer und Räumpanzer in Stellung. Sogar eine Flugverbotszone wurde eingerichtet. Am Wochenende wird sich die ganze Stadt im Ausnahmezustand befinden. Mehr als 4.000 Polizisten sollen das Schlimmste verhindern.