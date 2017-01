Fernbus-Bahnhof in Dortmund "mangelhaft"

Schlechtes Zeugnis für den Fernbus-Bahnhof Dortmund - der ADAC bemängelt die meisten der getesteten Busbahnhöfe. An vielen Stationen fehlten elektronische Anzeigetafeln und Dächer an den Bahnsteigen, hieß es in einem am Mittwoch (25.01.2017) veröffentlichten Bericht.

Dortmund erhielt von den Testern ein "mangelhaft": keine aktuellen elektronischen Anzeigen, keine Sitzplätze im Wartebereich und keine Gepäck-Schließfächer. Positiv: viele Parkplätze und die Video-Überwachung. Der Fernbusmarkt habe sich in den letzten Jahren schneller entwickelt als die dazugehörige Infrastruktur, sagte der für Verbraucherschutz zuständige ADAC -Geschäftsführer Alexander Möller. " Die Angebote der Städte bilden derzeit nicht die Mobilitätsbedürfnisse und Wünsche der Fahrgäste ab ." Daher sollte dringend nachgebessert werden.

Der Autoclub hatte zehn Fernbus-Bahnhöfe getestet, von denen sechs nur die Note "ausreichend" oder schlechter bekamen. Die Fernbus-Bahnhöfe in Göttingen und Bremen wurden gar mit "sehr mangelhaft" bewertet. Mannheim, Berlin-Südkreuz und Rostock bekamen die Note "ausreichend". "Gut" schnitten hingegen München, Hannover, Hamburg Bus-Port sowie der Testsieger Stuttgart ab. "Sehr gut" war keiner.

