Fast zwei Euro Differenz beim Trinkwasser

Der aktuelle Vergleich der Statistiker zeigt dennoch die teilweise beträchtlichen Unterschiede der Trinkwasserkosten in den einzelnen Kommunen. Je Kubikmeter Trinkwasser reicht die Spanne von 0,79 Euro in der Gemeinde Hövelhof bis zu 2,66 Euro in Solingen. Und auch beim Abwasser gibt eine große Streuung. Anfang 2016 wurden - gerechnet auf die Menge des Frischwasserbezugs - zwischen 1,07 Euro in Reken und 5,55 Euro in der Eifelgemeinde Monschau je Kubikmeter fällig.