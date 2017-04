NRW-Abiturienten stecken in den Prüfungen

An den allgemeinbildenden Schulen legen in diesem Jahr über 83.000 Jungen und Mädchen ihre Abiturprüfungen ab - mit etwa 65.000 die meisten an den 623 Gymnasien. Nach Angaben des Schulministeriums beginnen die Abiturprüfungen am Dienstag (25.04.2017) mit dem Fach Deutsch. Ab dem 11. Mai beginnen dann die mündlichen Prüfungen.

Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) wünschte allen Abiturienten " starke Nerven, Ausdauer und vor allem viel Erfolg in den Prüfungen ".

Abi-Durchschnittsnote an Gymnasien und Gesamtschulen in NRW liegt bei 2,45

In NRW wird seit 2007 ein Zentralabitur abgelegt. Während in den ersten Jahren Pannen bei den Klausuren für Schlagzeilen und Aufregung sorgten - so gab es etwa unlösbare Matheaufgaben - sind die Prüfungen in den vergangenen Jahren weitgehend reibungslos über die Bühne gegangen.

Seit Jahren steigen bundes- wie landesweit sowohl die Bestnoten, als auch die Durchschnittsnoten im Abitur. Beim Absolventenjahrgang 2016 lag die Abi-Durchschnittsnote an Gymnasien und Gesamtschulen in NRW bei 2,45. Von ihnen schafften 1,5 Prozent die Bestnote 1,0. Die Durchfallquote lag hier bei 3,48 Prozent.