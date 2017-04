Zimmer frei! Für Immer

Erinnerungen an prominente WG-Bewerber wie Roger Willemsen, Guido Westerwelle, Hellmuth Karasek, Achim Mentzel und viele andere. Mehr als 600 prominente Zeitgenossen haben sich bis heute bei Christine Westermann und Götz Alsmann um das freie Zimmer in deren Tele-WG beworben. Einige der vielen, die in nunmehr zwei Jahrzehnten bei "Zimmer frei!" zu Gast waren, sind mittlerweile verstorben. Und erst in diesem Jahr musste man leider auch Abschied von Gästen wie Guido Westerwelle und Roger Willemsen nehmen, Hellmuth Karasek verstarb im September vorigen Jahres.