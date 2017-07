Ostfriesland - vom Winde verwirrt?

23.07.2017 | 01:28:21 Min. | UT | WDR

Moin - so begrüßt man sich in Ostfriesland zu jeder Tageszeit. Die Menschen in der nordwestlichsten Ecke von Deutschland gelten als wortkarg, verschroben und sogar ein bisschen einfältig. Aber stimmt das wirklich?