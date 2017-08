Mit Eseln durch die Steiermark - Trekking mit Gefühl

27.08.2017 | 01:28:31 Min. | Verfügbar bis 26.08.2018 | WDR

Eine etwas andere Bergwanderung in Österreich: Andrea Grießmann ist in der Hochsteiermark unterwegs wie vor 100 Jahren - mit Eseln, die das Gepäck tragen. Zusammen mit einer kleinen Gruppe legt sie täglich rund zwölf Kilometer zurück, übernachtet wird in einfachen Gasthäusern und Berghütten.