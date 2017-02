Leben im Dazwischen: die Medienkünstlerin Britta Thie

Sie bringt das Lebensgefühl ihrer Generation auf den Punkt: Britta Thie, Medienkünstlerin und Model. 1987 in Minden geboren, studierte sie Kunst in Münster, Berlin und New York. Ihre Webserie "Transatlantics", von Arte und der Frankfurter Schirn veröffentlicht, ist ein Videotagebuch ihres Alltags.