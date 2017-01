Kunst in 60 Minuten: der Zeichner Peter Gaymann

WESTART Live | 23.01.2017 | Verfügbar bis 23.01.2018 | WDR

Hühner sind sein Markenzeichen. Peter Gaymann, 1950 in Freiburg geboren und seit über 25 Jahren in Köln zu Hause, hat ein ganzes "Huhniversum" geschaffen. Mit dem Federvieh in allen Lebenslagen hält er uns augenzwinkernd den Spiegel vor.