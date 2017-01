Deutschlands Soulstimme Nr. 1: Max Mutzke - "So viel mehr"

WESTART Live | 30.01.2017 | Verfügbar bis 01.03.2017 | WDR

Der Mann mit der Kappe ist einer der besten Sänger Deutschlands. Ob Soul, Funk, Jazz oder Pop – Max Mutzkes Musik geht unter die Haut. 2004 vertrat er Deutschland beim European Song Contest mit "Can't Wait Until Tonight", ein fulminanter Karrierestart, der hielt, was er versprach.