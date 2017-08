Schnitzel in der Wüste - Deutsche in Marokko

14.08.2017 | 28:30 Min. | UT | Verfügbar bis 14.08.2018 | WDR

Über 3.000 Kilometer weit rollen viele deutsche Rentner in ihren Wohnmobilen im Winter Richtung Süden. Ihr Ziel: Nordafrika! Marokko ist eines der beliebtesten Länder. Ihre Gefährte sind oft so teuer, dass sie sich eigentlich auch ein Luxushotel leisten könnten. Aber sie wollen ihre Heimat mit in die Sonne nehmen, ihr Federbett, ihr Essen, Klöße, Leberwurst und Schnitzel.

Download Video: Schnitzel in der Wüste - Deutsche in Marokko.