Raus aus Afrika - Neue Heimat Arktis

11.01.2017 | 29:00 Min. | WDR

An der Elfenbeinküste ist er geboren und aufgewachsen. Der 39-jährige Noel Vagba träumt aber seit seiner Kindheit von einem Leben in der Arktis. Schon immer wollte er das Eis sehen. Noel hat seinen Traum tatsächlich wahr gemacht. Er ist ausgewandert nach Iqaluit, einem kleinen Ort in Kanadas nördlichster Provinz Nunavut, mitten in der Arktis.