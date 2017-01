Kenia: Die Brücke der kleinen Wunder

18.01.2017 | 29:21 Min. | WDR

Manchmal braucht man Wunder, besonders wenn man in Afrika lebt, und die gibt es an einer Brücke in Nairobi: junge Menschen leben hier, Alte und Kinder. Ein Jahr lang haben wir sie begleitet. Der Film erzählt von ihren täglichen Aufgaben, Plänen und Sorgen und von ihren Träumen. 2015 war ein besonderes Jahr in Kenia: Der noch amtierende Präsident Obama und Papst Franziskus waren zu Gast.